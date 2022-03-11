Силы сопротивления освободили от россиян 5 населенных пунктов на Черниговщине

Силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили 5 населенных пунктов от российских военных.

Источник: ОК "Північ"

Детали: Отмечается, что кроме освобожденных 5 населенных пунктов украинцы захватили два бронетранспортера оккупантов.

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Дословно: "Подразделения русской федерации не могут в полном объеме вести боевые деяния. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач.

И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа".

Напомним: В четверг на Полесском и Волынском направлениях ВСУ заставили оккупантов отойти на невыгодные для него рубежи, на Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка (Куликовский район Черниговской области).