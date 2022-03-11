Москва вживе "рішучих заходів", якщо Facebook та Instagram не блокуватимуть "заклики до насильства проти РФ", заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитують російські державні ЗМІ

Деталі: Пєсков заявив, що Кремль перевірятиме, чи дійсно Facebook та Instagram дозволили заклики до насильства проти солдат-окупантів у контексті вторгнення в Україну.

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Якщо це підтвердиться, Кремль обіцяє "рішуче припинити їхню діяльність".

Тим часом Facebook у Росії не працює, його заблокували тиждень тому.

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