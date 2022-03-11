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Кремль погрожує заблокованому в РФ Facebook, бо там можна ображати Путіна

Роман ПетренкоП'ятниця, 11 березня 2022, 11:51
Кремль погрожує заблокованому в РФ Facebook, бо там можна ображати Путіна

Москва вживе "рішучих заходів", якщо Facebook та Instagram не блокуватимуть "заклики до насильства проти РФ", заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитують російські державні ЗМІ

Деталі: Пєсков заявив, що Кремль перевірятиме, чи дійсно Facebook та Instagram дозволили заклики до насильства проти солдат-окупантів у контексті вторгнення в Україну.

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Якщо це підтвердиться, Кремль обіцяє "рішуче припинити їхню діяльність".

Тим часом Facebook у Росії не працює, його заблокували тиждень тому.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволять закликати до насильства проти  російських солдатів у контексті вторгнення в  Україну. Зміни поширюються на Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину та Україну.
  • Meta дозволяє агресивні висловлювання, коли вони націлені на російських солдатів, крім військовополонених, або націлені на росіян там, де ясно, що контекст — це вторгнення Росії до України.
  • Соціальна мережа також тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які закликають до смерті президента РФ Путіна або президента Білорусі Олександра Лукашенка, у країнах, що включають Росію, Україну та Польщу. Уточнюється, що заклики до смерті лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце і метод.

Теми: ПутінРосіявійнасоцмережі
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