Кремль угрожает заблокированному в РФ Facebook, потому что там можно оскорблять Путина

Москва примет "решительные меры", если Facebook и Instagram не будут блокировать "призывы к насилию против РФ", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитируют российские государственные СМИ

Детали: Песков заявил, что Кремль будет проверять, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против солдат-оккупантов в контексте вторжения в Украину.

Если это подтвердится, Кремль обещает "решительно пресечь их деятельность".

Тем временем Facebook в России не работает, его заблокировали неделю назад.

Что предшествовало: