Кремль угрожает заблокированному в РФ Facebook, потому что там можно оскорблять Путина
Пятница, 11 марта 2022, 11:51
Москва примет "решительные меры", если Facebook и Instagram не будут блокировать "призывы к насилию против РФ", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Источник: Песков, которого цитируют российские государственные СМИ
Детали: Песков заявил, что Кремль будет проверять, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против солдат-оккупантов в контексте вторжения в Украину.
Реклама:
Если это подтвердится, Кремль обещает "решительно пресечь их деятельность".
Тем временем Facebook в России не работает, его заблокировали неделю назад.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах разрешат призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину. Изменения распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.
- Meta разрешает агрессивные высказывания, когда они нацелены на российских солдат, кроме военнопленных, или нацелены на россиян там, где ясно, что контекст - это вторжение России в Украину.
- Социальная сеть также временно разрешает некоторые сообщения, призывающие к смерти президента РФ Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко, в странах, включающих Россию, Украину и Польшу. Уточняется, что призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не содержат данных о месте и методе.