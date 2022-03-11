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Кремль угрожает заблокированному в РФ Facebook, потому что там можно оскорблять Путина

Роман ПетренкоПятница, 11 марта 2022, 12:51

Москва примет "решительные меры", если Facebook и Instagram не будут блокировать "призывы к насилию против РФ", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитируют российские государственные СМИ

Детали: Песков заявил, что Кремль будет проверять, действительно ли Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против солдат-оккупантов в контексте вторжения в Украину.

Если это подтвердится, Кремль обещает "решительно пресечь их деятельность".

Тем временем Facebook в России не работает, его заблокировали неделю назад.

Что предшествовало:

  • Пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах разрешат призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину. Изменения распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.
  • Meta разрешает агрессивные высказывания, когда они нацелены на российских солдат, кроме военнопленных, или нацелены на россиян там, где ясно, что контекст - это вторжение России в Украину.
  • Социальная сеть также временно разрешает некоторые сообщения, призывающие к смерти президента РФ Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко, в странах, включающих Россию, Украину и Польшу. Уточняется, что призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не содержат данных о месте и методе.

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Темы: ПутинРосcиявойнасоцсети
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