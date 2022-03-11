Авіаудари у Луцьку: Четверо загиблих 

У Луцьку наразі підтверджено інформацію про чотирьох загиблих та шістьох поранених внаслідок ударів по місцевому аеродрому.

Джерело: Міський голова Луцька Ігор Поліщук в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "У нас був зрадник, якого затримали працівники СБУ. Так званий "аеролюбитель", який був членом громадської організації.

Він співпрацював з ФСБ, передавав інформацію щодо нашого військового аеродрому, пересування літаків".

Деталі: Орієнтовно о 5:45 в аеродром влучили ракети. Станом на зараз ДСНС усуває наслідки, також працюють екологи.

Що передувало: 11 березня у Луцьку з боку аеродрому пролунали вибухи.