Авиаудары в Луцке: Четверо погибших

В Луцке подтверждена информация о четырех погибших и шести раненых в результате ударов по местному аэродрому.

Источник: Мэр Луцка Игорь Полищук в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "У нас был предатель, которого задержали сотрудники СБУ. Так называемый "аэролюбитель", который являлся членом общественной организации.

Он сотрудничал с ФСБ, передавал информацию о нашем военном аэродроме, передвижении самолетов".

Детали: Ориентировочно в 5:45 в аэродром попали ракеты. По состоянию на сегодняшний день ГСЧС устраняет последствия, также работают экологи.

Что было ранее: 11 марта в Луцке со стороны аэродрома раздались взрывы.