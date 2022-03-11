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Авиаудары в Луцке: Четверо погибших

"Украинская правда"Пятница, 11 марта 2022, 12:11

В Луцке подтверждена информация о четырех погибших и шести раненых в результате ударов по местному аэродрому.

Источник: Мэр Луцка Игорь Полищук в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "У нас был предатель, которого задержали сотрудники СБУ. Так называемый "аэролюбитель", который являлся членом общественной организации.

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Он сотрудничал с ФСБ, передавал информацию о нашем военном аэродроме, передвижении самолетов".

Детали: Ориентировочно в 5:45 в аэродром попали ракеты. По состоянию на сегодняшний день ГСЧС устраняет последствия, также работают экологи.

Что было ранее: 11 марта в Луцке со стороны аэродрома раздались взрывы.

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Темы: Луцквойнажертвы
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