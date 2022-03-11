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Харків’ян закликають йти грітися в метро, школи та садочки

Роман КравецьП'ятниця, 11 березня 2022, 12:36

Через сильні морози харків’ян, чиї будинки залишилися без тепла,  закликають спускатися в метро, бомбосховища, приходити у садочки та школи, які опалюються.

Джерело: Мер Харкова Ігор Терехов у Facebook

Пряма мова: "Там ми забезпечимо вас усім необхідним для життя, включаючи гаряче харчування".

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Що передувало: Місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити дах над головою для людей, чиї будинки були знищені росіянами у Харкові.

За попередніми підрахунками, близько 400 багатоповерхових будинків зруйновано ворожою армією.

Теми: ХарківвійнаХарківська область
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