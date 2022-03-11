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Харьковчан призывают идти греться в метро, школы и садики

Роман КравецПятница, 11 марта 2022, 13:36

Из-за сильных морозов харьковчан, чьи дома остались без тепла, призывают спускаться в метро, бомбоубежища, приходить в садики, школи, которые отапливаюся

Источник: Мэр Харькова Игорь Терехов в Facebook

Прямая речь: "Там мы обеспечим вас всем необходимым для жизни, включая горячее питание".

Что было ранее: Местные власти пытаются найти способ обеспечить крышу над головой для людей, чьи дома были уничтожены россиянами в Харькове.

По предварительным подсчетам, около 400 многоэтажных домов разрушены вражеской армией.

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Темы: ХарьковвойнаХарьковская область
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