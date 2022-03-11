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Лукашенко в Москве заявил, что Украина хотела напасть на Беларусь – покажет Путину "какие-то карты"

Валентина РоманенкоПятница, 11 марта 2022, 14:16
Лукашенко і Путін. скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве заявил, что "Украина готовилась напасть на совместные войска РФ и РБ на территории Беларуси".

Источник: Лукашенко на встрече с президентом РФ Путиным в Москве 11 марта

Детали: Контролируемый Кремлем Лукашенко сначала заявил о какой-то "превентивной стрельбе Вооруженных сил Украины" якобы в момент предыдущей встречи  с Путиным (состоялась в Москве 18 февраля - ред), а потом еще сказал, что покажет Путину "карты подготовки нападения Украины на Беларусь".

Раньше Лукашенко заявлял, что, это Путин информировал его о том, что если бы российские войска не атаковали Украину с территории Беларуси, украинские ракеты "прилетели бы в Гомель и Мозырь".

Прямая речь: "Не мы на них нападали. Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами были у вас дома, за 2 дня... Мы это с вами сидели в вертолете, докладывали постоянно.. Они начали.

А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (чей удар и по каким позициям - понять не представляется возможным –ред.) – 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста".

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Напомним: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов". Позже РФ начала озвучивать "срашилки", что Украина при поддержке США якобы разрабатывает "этнически ориентированное биологическое оружие" и даже "ядерное оружие".

Россия нарушает правила ведения войны, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.

Темы: войнаБеларусьПутинЛукашенко
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