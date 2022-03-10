Із Москви в Гаагу. Які воєнні злочини Росія вчиняє в Україні

Ви бачите войовничого диктатора в Європі, який читає листа. Лідери демократичного світу просять його не починати війну в одній із сусідніх держав. Диктатор відповідає:

"Вирішення європейських проблем на мирній основі лежить не на нашій країні. Тільки після зміни настрою з боку відповідальних держав можуть бути якісь реальні зміни у відносинах".

Ви, напевне, уявили собі Володимира Путіна, який зробив національною ідеєю своєї держави пошук ворогів і завжди знаходить винуватців російської агресивності.

Але так більше 80 років тому спілкувався з Європою той, кому путінська держава любить себе протиставляти. Це був Адольф Гітлер незадовго до вторгнення в Польщу.

Історичні паралелі – не те, чим варто легковажно розкидатись. Однак саме Кремль їх полюбляє. Він порівнює своїх опонентів з нацистами, оперує лозунгами 80-річної давнини.

Але Друга світова війна із жорстокістю гітлерівців змусили світ створити нові правила гри на політичному поприщі. Так з’явилась нинішня база гуманітарного права, що має гальмувати появу нових гітлерів.

І тут любов до паралелей грає проти самого Путіна та його посіпак. Адже свій "рускій мір" вони будують зовсім не за мирними правилами цивілізованого світу.

Якщо ви стали свідком або знайшли докази воєнних злочинів Росії, відправляйте їх українським правоохоронцями через спеціальний сайт.

Війна

"Усі Члени Організації Об’єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і якимось іншим чином, несумісним із Цілями Об’єднаних Націй".

(Статут ООН)

"Військові дії не мають починатися без попереднього та чіткого попередження у формі або мотивованого оголошення війни, або ультиматуму з умовним оголошенням війни".

(Гаазька конвенція про початок військових дій 1907 року)

Путін почав "спеціальну операцію" на території України рано вранці. При цьому він навіть не оголосив в своїй країні стан війни, а слово "війна" як таке фактично заборонене в Росії – за це можна отримати покарання як за поширення фейків.

Цивільна інфраструктура

"Для забезпечення поваги й захисту цивільного населення та цивільних об'єктів сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди розрізняти цивільне населення й комбатантів, а також цивільні й воєнні об'єкти та відповідно спрямовувати свої дії тільки проти воєнних об'єктів".

(Додатковий протокол I до Женевських конвенцій)

"Забороняється будь-яким способом атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки чи споруди".

(Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року)

Станом на 9 березня, за даними ДСНС, в Україні через напад Росії зруйновано повністю 312 і частково 1662 об’єкти критичної інфраструктури. Серед них 40 закладів освіти, 20 закладів охорони здоров’я, понад 1,3 тисячі житлових будинків. Крім того, повністю або частково знеструмлено 806 населених пунктів.

Харків, Площа Свободи, будівля облдержадміністрації після обстрілів фото: Павло Дорогой

Обстріл Київської телевежі

Наслідки обстрілів цивільних будинків у селі Горенка під Києвом фото: уп

Ставлення до мирних мешканців

"З особами, які не беруть активної участі в бойових діях поводяться гуманно, без будь-якої ворожої дискримінації".

"Є забороненим стосовно зазначених вище осіб насилля над життям й особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури".

(Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни)

Окупанти стріляють по цивільних у смт. Новопсков, Луганської області pic.twitter.com/Sx3xoFC5VG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022

Окупанти стріляють по цивільних у смт. Новопсков, Луганської області

Лікарні

"Цивільні лікарні, організовані для надання допомоги пораненим, хворим, інвалідам та породіллям, за жодних обставин не можуть бути об'єктом нападу, натомість вони завжди користуються повагою сторін конфлікту й перебуватимуть під їхнім захистом".

(Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни)

Обстріл лікарні і пологового будинку в Маріуполі, 9 березня 2022 Фото: Євген Малолєтка

Обстріляна лікарня в місті Попасна, Луганська область Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Зруйнована лікарня у Запорізькій області Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Мобілізація

"Окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах".

"Якщо особи є громадянами держави-супротивниці, їх можна залучати лише до таких видів примусових робіт, виконання яких є необхідним для забезпечення продуктів харчування, житла, одягу, транспорту та здоров'я людей і які не є безпосередньо пов'язаними з проведенням воєнних операцій".

(Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни)

Росія протягом 8 років окупації призиває в свою армію мешканців окупованого Криму. Ап перед початком повномасштабної війни на території окупованої Донеччини та Луганщини почали "загальну мобілізацію" і відправили місцевих воювати проти України у складі російських військ:

Полонені окупанти розповідають, що їх примусово мобілізували в ОРДЛО

Переселення

"Забороняється, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупована вона чи ні.

Окупаційна держава не повинна здійснювати переміщення або депортації частини свого громадянського населення на територію, яку вона окуповує".

(Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни)

Росія систематично зриває евакуацію мирного населення, яку проводить українська влада. При цьому Кремль запропонував свої маршрути "евакуації", спрямовані на його територію та до дружньої йому Білорусі.

Раніше окупанти також проводили "евакуацію" населення з ОРДЛО в Росію.

Маршрут "евакуації", запропонований окупантами

Майно

"Будь-яке знищення окупаційною державою рухомого чи нерухомого майна, що є індивідуальною або колективною власністю приватних осіб чи держави, забороняється, за винятком випадків, коли це є необхідним для проведення воєнних операцій".

(Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни)

Ангар із цивільним літаком "Мрія" , який спалили окупанти Фото: "Радіо Свобода"

Гуманітарна допомога

"Розповсюдження вантажів допомоги повинно здійснюватись за сприяння та під контролем держави-покровительки. Цей обов'язок може бути передано нейтральній державі, Міжнародному комітету Червоного Хреста чи будь-якій іншій незалежній гуманітарній організації".

(Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни)

Окупанти роздають у Херсоні "гуманітарну допомогу" без стороннього нагляду та погодження Скріншот: Соцмережі

Мародерство

"Мародерство офіційно забороняється".

(Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року)

российский оккупант впервые увидел магазин Techno House" pic.twitter.com/ZIYIIWQ4hi — CHIPOLLINO (@bura_tinko) March 2, 2022

Соня Лукашова, УП