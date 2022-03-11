Зеленський: Якщо Росія продовжує бомбардувати мирних, то введених санкцій мало
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує знищувати мирних мешканців України і цивільну інфраструктуру, а це значить, що введених санкцій недостатньо і потрібні нові.
Джерело: відеозвернення Зеленського з двору Офісу президента
Пряма мова Зеленського: "Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок і дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців. Харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ...
Якщо ЦЕ продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії НЕ достатньо".
Деталі: Зеленський додав, що очікує "вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів".
Президент підкреслив, що Росія повинна платити за цю страшну війну і платити щоденно.