Зеленский: Если Россия продолжает бомбить мирных, то введенных санкций мало

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает уничтожать мирных жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, а это значит, что введенных санкций недостаточно и нужны новые.

Источник: видеообращение Зеленского со двора Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили пытать мариупольцев. Харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск...

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Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно".

Детали: Зеленский добавил, что ожидает "уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров".

Президент подчеркнул, что Россия должна платить за эту ужасную войну и платить ежедневно.