Зеленський нагадав найманцям з Сирії, що Росія так само знищувала їхню країну

Президент Володимир Зеленський звернувся до сирійських головорізів, які хочуть воювати в Україні, що їхні міста Росія так само бомбила, як зараз Маріуполь та Харків.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Це вітчизняна війна. Війна з дуже впертим ворогом. Який не звертає уваги на тисячі своїх убитих солдатів. Який збирає по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло війни.

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Який придумав завозити найманців проти наших людей. Головорізів з Сирії. З країни, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують Маріуполь і Харків, Охтирку та Чернігів, Волноваху та Ізюм.

Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, про "защиту" которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот ещё сирийские наёмники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал.

Наёмники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – чужой земле".

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Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін заявив, що підтримує залучення добровольців із країн Близького Сходу для війни проти України.