Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский напомнил наемникам из Сирии, что Россия также разрушала их страну

Роман ПетренкоПятница, 11 марта 2022, 14:34
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к сирийским головорезам, которые хотят воевать в Украине, что их города Россия так же бомбила, как сейчас Мариуполь и Харьков.

Источник: видео-обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом. Который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат. Который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны.

Который придумал завозить наемников против наших людей. Головорезов из Сирии. Из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупанты уничтожают Мариуполь и Харьков, Ахтырку и Чернигов, Волноваху и Изюм.

Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, про "защиту" которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот ещё сирийские наёмники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал.

Наёмники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – чужой земле".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Напомним: Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает привлечение добровольцев для войны против Украины.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияСирия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Враг пытается выйти на границы Донецкой и Луганской области – Генштаб

В драмтеатре Мариуполя люди выжили, здание выдержало удар бомбы – Денисова

Россия пригрозила Боснии украинским сценарием

видеоЗеленский в Бундестаге обвинил Германию в затягивании вступления Украины в ЕС

В Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли 53 человека

видеоНа 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров

Все новости...
Зеленский
Макрон ответил на критику Зеленского по поводу слабого сигнала о членстве
Зеленский и Байден согласовали дальнейшую поддержку Украины и усиление санкций
Зеленский: Если Россия продолжает бомбить мирных, то введенных санкций мало
Последние новости
15:34
Сгорел сарай - гори и хата: Путин призвал российские компании заходить в Крым
15:33
ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова – журналист
15:25
В Кремле заявили, что будут игнорировать решение Международного суда ООН по войне
15:23
Россия придумала новые жертвы "биолабораторий в Украине"
15:18
Минкульт скрывает данные о музейных коллекциях из-за мародеров и воров
15:13
Украиной распространяется новый фейк о "быстром" усыновлении детей
15:10
Противовоздушная оборона минусует еще 2 ракеты и беспилотник врага
15:00
Starlink стал cамым скачиваемым приложением в Украине
14:55
Шольц обещает Украине дальнейшую поддержку, но исключает вмешательство НАТО
14:46
видеоЛукашенко: Путин предлагает Зеленскому приемлемый вариант "мира"
Все новости...