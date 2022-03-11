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Зеленский напомнил наемникам из Сирии, что Россия также разрушала их страну

Роман ПетренкоПятница, 11 марта 2022, 13:34
Зеленский напомнил наемникам из Сирии, что Россия также разрушала их страну
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к сирийским головорезам, которые хотят воевать в Украине, что их города Россия так же бомбила, как сейчас Мариуполь и Харьков.

Источник: видео-обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом. Который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат. Который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны.

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Который придумал завозить наемников против наших людей. Головорезов из Сирии. Из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупанты уничтожают Мариуполь и Харьков, Ахтырку и Чернигов, Волноваху и Изюм.

Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, про "защиту" которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот ещё сирийские наёмники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал.

Наёмники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – чужой земле".

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Напомним: Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает привлечение добровольцев для войны против Украины.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияСирия
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