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Окупанти стрілятимуть по Білорусі, щоб втягнути у війну – Рєзніков

Мазуренко Альона П'ятниця, 11 березня 2022, 16:06
мапа УП

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що російські окупанти планують обстріляти Білорусь з території України, щоб втягнути у війну. За інформацією УП, вони вже розпочали обстріл.

Джерело: Міноборони України, поінформовані співрозмовники "Української правди"

Пряма мова: "Звертаюся до білоруського народу. Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.

Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області".

Деталі: Рєзніков додав, що для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.

За словами міністра, мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

Рєзніков зазначив, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

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Водночас, за інформацією УП, 11 березня о 14.30 від українських прикордонників надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому у Білорусі, зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами Городище та Тумень, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь).

Зараз 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.

Передісторія: 

  • 11 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів у Росію на зустріч із главою РФ Володимиром Путіним, який розпочав війну проти України.
  • Військова техніка, авіація наступає на Україну із території Білорусі. 
  • Крім того, із території Білорусі на українську землю запускають ракети.
  • При цьому Лукашенко запевняє, що білоруські військові участі у війні не беруть. І все це лише "самозахист" Білорусі і Росії. 

Теми: БілорусьРосіявійнаРезніков
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