Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти стрілятимуть по Білорусі, щоб втягнути у війну – Рєзніков

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 березня 2022, 15:06
Окупанти стрілятимуть по Білорусі, щоб втягнути у війну – Рєзніков
мапа УП

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що російські окупанти планують обстріляти Білорусь з території України, щоб втягнути у війну. За інформацією УП, вони вже розпочали обстріл.

Джерело: Міноборони України, поінформовані співрозмовники "Української правди"

Пряма мова: "Звертаюся до білоруського народу. Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.

Реклама:

Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області".

Деталі: Рєзніков додав, що для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.

За словами міністра, мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Рєзніков зазначив, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

Водночас, за інформацією УП, 11 березня о 14.30 від українських прикордонників надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому у Білорусі, зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами Городище та Тумень, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь).

Зараз 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.

Передісторія: 

  • 11 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів у Росію на зустріч із главою РФ Володимиром Путіним, який розпочав війну проти України.
  • Військова техніка, авіація наступає на Україну із території Білорусі. 
  • Крім того, із території Білорусі на українську землю запускають ракети.
  • При цьому Лукашенко запевняє, що білоруські військові участі у війні не беруть. І все це лише "самозахист" Білорусі і Росії. 

Теми: БілорусьРосіявійнаРезніков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
Усі новини...
Реклама: