Оккупанты будут стрелять по Беларуси, чтобы втянуть в войну – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о том, что российские оккупанты планируют обстрелять Беларусь с территории Украины, чтобы втянуть в войну. По информации УП, они уже начали обстрелы.

Источник: Минобороны Украины

Прямая речь: "Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области".

Детали: Резников добавил, что для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины.

По словам министра, цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

Резников отметил, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

В то же время, по информации УП, 11 марта в 14.30 от украинских пограничников поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома в Беларуси, зашли на территорию Украины, развернулись над нашими населенными пунктами Городище и Тумень, после чего нанесли огонь по н.п. Копани (Беларусь).

Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта врагом.

Предыстория: