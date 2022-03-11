Оккупанты будут стрелять по Беларуси, чтобы втянуть в войну – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о том, что российские оккупанты планируют обстрелять Беларусь с территории Украины, чтобы втянуть в войну. По информации УП, они уже начали обстрелы.

Источник: Минобороны Украины

Прямая речь: "Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

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Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области".

Детали: Резников добавил, что для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины.

По словам министра, цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

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Резников отметил, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

В то же время, по информации УП, 11 марта в 14.30 от украинских пограничников поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома в Беларуси, зашли на территорию Украины, развернулись над нашими населенными пунктами Городище и Тумень, после чего нанесли огонь по н.п. Копани (Беларусь).

Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта врагом.

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