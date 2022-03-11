Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України - ЗСУ

Командування Повітряних сил заявляє, що російські літаки розвернулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ, Державна прикордонна служба України, Zerkalo.io

📍Штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіадуадари по території РБ.

📍Заліт 2 літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу «Дубровиця», що на Рівненщині. pic.twitter.com/YFx4V3L0Nj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 11, 2022

Дослівно: "Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городище та Тумень, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)".

Деталі: У Повітряних силах додали, що зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.

"Це провокація! Мета – втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - наголошується в заяві.

Разом з тим, Державна прикордонна служба заявила, що штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого нанесли авіадуадари по території Білорусі.

Заліт 2 літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

"Така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - наголосили в ДПСУ.

Водночас мешканці села Копані не підтвердили білоруському виданню Zerkalo.io інформацію про вибухи.

"У нас нічого не сталося. Все добре, тихо, спокійно. Нічого не вибухнуло, нічого не впало. І літаків ніяких немає", - розповіла одна з мешканок села.

Що передувало: Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що російські окупанти планують обстріляти Білорусь з території України, щоб втягнути у війну.