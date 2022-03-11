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Российские самолеты нанесли удар по Беларуси со стороны Украины – ВСУ

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 15:24
Российские самолеты нанесли удар по Беларуси со стороны Украины – ВСУ

Командование Воздушных сил заявляет, что российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ, Государственная пограничная служба Украины, Zerkalo.io

Дословно: "Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городище и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)".

Детали: В Воздушных силах добавили, что сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта врагом.

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"Это провокация! Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - отмечается в заявлении.

 

Вместе с тем, Государственная пограничная служба заявила, что штурмовики СУ с залетом на территорию Украины из Беларуси совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории Беларуси.

Залет 2 самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что в Ровенской области.

"Такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - подчеркнули в ГПСУ.

В то же время, жители деревни Копани не подтвердили белорусскому изданию Zerkalo.io информацию о взрывах.

"У нас ничего не случилось. Все хорошо, тихо, спокойно. Ничего не взорвалось, ничего не упало. И самолетов никаких нет", — рассказала одна из жительниц деревни.

Что предшествовало: Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о том, что российские оккупанты планируют обстрелять Беларусь с территории Украины, чтобы втянуть в войну. 

Темы: РосcияБеларусьавиавойна
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