Ще одна маячня РФ: Україна підірвала свій інститут з людьми, щоб приховати ядерні дослідження

Міноборони Росії заявляє, що Україна підірвала корпус інституту, щоб приховати дослідження з ядерної тематики, а під завалами можуть бути 50 людей.

Джерело: Міноборони РФ, яке цитують росЗМІ

Дослівно: "У Харкові для приховування дослідницьких робіт з ядерної тематики бойовики територіальної оборони підірвали один із корпусів фізико-технічного інституту, під завалами можуть бути до 50 співробітників".

Напомним: Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські пропагандисти відповідатимуть за воєнні злочини так само, як і російська влада, яка дає накази бомбити мирних людей в Україні.