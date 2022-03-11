Ще одна маячня РФ: Україна підірвала свій інститут з людьми, щоб приховати ядерні дослідження
П'ятниця, 11 березня 2022, 16:18
Міноборони Росії заявляє, що Україна підірвала корпус інституту, щоб приховати дослідження з ядерної тематики, а під завалами можуть бути 50 людей.
Джерело: Міноборони РФ, яке цитують росЗМІ
Дослівно: "У Харкові для приховування дослідницьких робіт з ядерної тематики бойовики територіальної оборони підірвали один із корпусів фізико-технічного інституту, під завалами можуть бути до 50 співробітників".
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Напомним: Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські пропагандисти відповідатимуть за воєнні злочини так само, як і російська влада, яка дає накази бомбити мирних людей в Україні.