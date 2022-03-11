Очередной бред РФ: Украина подорвала свой институт с людьми, чтобы скрыть ядерные исследования
Пятница, 11 марта 2022, 16:18
Минобороны России заявляет, что Украина подорвала корпус института, чтобы скрыть исследования по ядерной тематике, а под завалами могут находиться 50 человек.
Источник: Минобороны РФ, которое цитируют росСМИ
Дословно: "В Харькове для сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевики территориальной обороны взорвали один из корпусов физико-технического института, под завалами могут находиться до 50 сотрудников".
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Напомним: Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские пропагандисты будут отвечать за военные преступления так же, как и российские власти, которые дают приказы бомбить мирных людей в Украине.