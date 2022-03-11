Міноборони Білорусі назвало фейком інформацію про ракетний удар по їхньому селу

Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про ракетний удар по білоруському селу Копані, тоді як Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про провокацію.

Джерело: Міноборони Білорусі, білоруські "Белта" з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони РБ Інну Горбачову, "Єврорадіо"

Пряма мова Горбачової: "Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селу є відвертою маячнею".

Дослівно Міноборони РБ: "Військове відомство заявляє, що інформація, що поширюється, про завдання ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією та спробою розкачати білоруське суспільство.

Станом на 18:30, незважаючи на заяви українських чиновників та низки ТГ-каналів, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують подібну інформацію".

Деталі: Командування Повітряних сил ЗСУ та Державна прикордонна служба України раніше заявили, що вдень 11 березня російські літаки зайшли на територію України, розвернулися над українськими населеними пунктами Городище та Тумень, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані.

Заліт 2 літаків із сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

Від місцевих жителів Копанів і прилеглих сіл до ЗМІ Білорусі надійшла суперечлива інформація.

Жителі села Копані не підтвердили інформацію про вибухи Zerkalo.io. "У нас нічого не трапилося. Все добре, тихо, спокійно. Нічого не вибухнуло, нічого не впало. І літаків жодних немає", – сказала одна із мешканок.

Водочас, інша мешканка Копанів сказала "Єврорадіо", що "як землетрус був": шибки тряслися і було страшно.