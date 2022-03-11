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Минобороны Беларуси назвало фейком информацию о ракетном ударе по их селу

Елена РощинаПятница, 11 марта 2022, 16:50

Министерство обороны Беларуси опровергло информацию о ракетном ударе по белорусской деревне, тогда как Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о провокации. 

Источник: Минобороны Беларуси, белорусские "Белта" со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РБ Инну Горбачеву, "Еврорадио

Прямая речь Горбачевой: "Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом".

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Дословно Минобороны РБ: "Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.

По состоянию на 18:30, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию".

Детали: Командование Воздушных сил ВСУ и Государственная пограничная служба Украины ранее заявили, что днем 11 марта российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городище и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани.

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Залет 2 самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что в Ровенской области.

От местных жителей Копаней и прилегающих сел в СМИ Беларуси поступила противоречивая информация.

Жители деревни Копани не подтвердили Zerkalo.io информацию о взрывах. "У нас ничего не случилось. Все хорошо, тихо, спокойно. Ничего не взорвалось, ничего не упало. И самолетов никаких нет", – сказала одна из жительниц.

В то же время, другая жительница Копаней сказала "Еврорадио", что "как землетрясение было": стекла тряслись и было страшно.

УП, дополнено
Темы: Беларусьвойна
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