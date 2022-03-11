​​Внаслідок обстрілу Баришівки поранено 6 осіб, у тому числі журналіста

Вночі 11 березня через обстріл крилатими ракетами смт. Баришівка Броварського району Київщини поранено 6 осіб, у тому числі журналіста Радіо Свобода.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Радіо Свобода

Дослівно: "За даними слідства, вночі 11 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл крилатими ракетами смт. Баришівка Броварського району.

Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб, у тому числі журналіст. Пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури".

Деталі: Як повідомляє Радіо Свобода, його кореспондент Мар’ян Кушнір, виконуючи редакційне завдання, отримав контузію внаслідок удару російських військ у Баришівці.

Домедичну допомогу кореспондентові надали військові медики і медики Баришівки. Зараз він перебуває в задовільному стані.

Офіс генпрокурора також повідомляє, що 11 березня військовослужбовці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирним мешканцям, які очікували на евакуацію у місті Буча. Поранено одну особу.

Напередодні внаслідок чергової артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки, осколкові поранення отримав місцевий мешканець. В Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.

Органи прокуратури Київщини розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Що передувало: Минулої ночі російські військові обстріляли ракетами Баришівку Київської області, влучили в житловий сектор.