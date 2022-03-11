Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

​​Внаслідок обстрілу Баришівки поранено 6 осіб, у тому числі журналіста

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 17:51
​​Внаслідок обстрілу Баришівки поранено 6 осіб, у тому числі журналіста
Баришівка після ракетного удару, фото Офісу генпрокурора

Вночі 11 березня через обстріл крилатими ракетами смт. Баришівка Броварського району Київщини поранено 6 осіб, у тому числі журналіста Радіо Свобода.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Радіо Свобода

Дослівно: "За даними слідства, вночі 11 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл крилатими ракетами смт. Баришівка Броварського району.

Реклама:

Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб, у тому числі журналіст. Пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури".

Деталі: Як повідомляє Радіо Свобода, його кореспондент Мар’ян Кушнір, виконуючи редакційне завдання, отримав контузію внаслідок удару російських військ у Баришівці.

Домедичну допомогу кореспондентові надали військові медики і медики Баришівки. Зараз він перебуває в задовільному стані.

ВІДЕО ДНЯ

Офіс генпрокурора також повідомляє, що 11 березня військовослужбовці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирним мешканцям, які очікували на евакуацію у місті Буча. Поранено одну особу.

Напередодні внаслідок чергової артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки, осколкові поранення отримав місцевий мешканець. В Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.

Органи прокуратури Київщини розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Що передувало: Минулої ночі російські військові обстріляли ракетами Баришівку Київської області, влучили в житловий сектор.

Теми: Київська областьвійнаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
Усі новини...
Реклама: