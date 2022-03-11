Внаслідок обстрілу Баришівки поранено 6 осіб, у тому числі журналіста
Вночі 11 березня через обстріл крилатими ракетами смт. Баришівка Броварського району Київщини поранено 6 осіб, у тому числі журналіста Радіо Свобода.
Джерело: Офіс генерального прокурора, Радіо Свобода
Дослівно: "За даними слідства, вночі 11 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл крилатими ракетами смт. Баришівка Броварського району.
Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб, у тому числі журналіст. Пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури".
Деталі: Як повідомляє Радіо Свобода, його кореспондент Мар’ян Кушнір, виконуючи редакційне завдання, отримав контузію внаслідок удару російських військ у Баришівці.
Домедичну допомогу кореспондентові надали військові медики і медики Баришівки. Зараз він перебуває в задовільному стані.
Офіс генпрокурора також повідомляє, що 11 березня військовослужбовці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирним мешканцям, які очікували на евакуацію у місті Буча. Поранено одну особу.
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Напередодні внаслідок чергової артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки, осколкові поранення отримав місцевий мешканець. В Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.
Органи прокуратури Київщини розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Що передувало: Минулої ночі російські військові обстріляли ракетами Баришівку Київської області, влучили в житловий сектор.