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В результате обстрела Барышевки ранены 6 человек, в том числе журналист

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 18:51
Барышевка после ракетного удара, фото Офиса генпрокурора

Ночью 11 марта из-за обстрела крылатыми ракетами пгт. Барышевка Броварского района Киевской области ранены 6 человек, в том числе журналист Радио Свобода.

Источник: Офис генерального прокурора, Радио Свобода

Дословно: "По данным следствия, ночью 11 марта 2022 года вооруженные силы РФ произвели обстрел крылатыми ракетами пгт. Барышевка Броварского района.

В результате этого ранения получили 6 человек, в том числе журналист. Повреждены жилые здания и частично разрушены объекты инфраструктуры".

Детали: Как сообщает Радио Свобода, его корреспондент Марьян Кушнир, выполняя редакционное задание, получил контузию в результате удара российских войск в Барышевке.

Домедицинскую помощь корреспонденту оказали военные медики и медики Барышевки. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

Офис генпрокурора также сообщает, что 11 марта военнослужащие РФ открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, ожидавшим эвакуацию в городе Буча. Ранен один человек.

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Накануне в результате очередной артиллерийской атаки в Буче разрушены жилые дома, осколочные ранения получил местный житель. В Ирпене в результате боевых действий взорвался дом, погиб мужчина.

Органы прокуратуры Киевской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало: Минувшей ночью российские военные обстреляли ракетами Барышевку Киевской области, попали в жилищный сектор.

Темы: Киевская областьвойнаСМИ
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