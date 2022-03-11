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Мешканці Мелітополя збираються на протест проти викрадення мера

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 19:18
Мешканці Мелітополя збираються на протест проти викрадення мера
Іван Федоров, фото ria-m.tv

Мешканці Мелітополя Запорізької області збираються на мітинг 12 березня на захист викраденого Росією міського голови Івана Федорова.

Джерело: місцеві видання "Мелитопольские ведомости" та Риа-М

Деталі: Як пишуть "Мелитопольские ведомости", жителі Мелітополя збираються у суботу о 7 ранку біля райдержадміністрації.

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Видання повідомляє, що мелітопольці виходили на протест і у п'ятницю, але загарбники пригрозили стріляниною за порушення комендантської години, встановленої з 18.00.

За даними сайту Риа-М, "підставою" для затримання стала нібито "причетність до терористичної діяльності".

На сайті "прокуратури ДНР" пишуть, що "Федоров І.С., перебуваючи на посаді мера м. Мелітополя, надавав фінансову та іншу допомогу забороненій націоналістичній організації "Правий сектор" у скоєнні терористичних злочинів проти мирних жителів Донбасу".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова. 

Теми: МелітопольакціїЗапорізька область
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