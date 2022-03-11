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Жители Мелитополя собираются на протест против похищения мэра

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 20:18
Иван Федоров, фото ria-m.tv

Жители Мелитополя Запорожской области собираются на митинг 12 марта в защиту похищенного Россией мэра города Ивана Федорова.

Источник: местные издания "Мелитопольские ведомости" и Риа-М

Детали: Как пишут "Мелитопольские ведомости", жители Мелитополя собираются в субботу в 7 утра возле райгосадминистрации.

Издание сообщает, что мелитопольцы выходили на протест и в пятницу, но захватчики пригрозили стрельбой за нарушение комендантсткого часа, установленного с 18.00.

Согласно данным сайта Риа-М, "основанием" для задержания стала якобы "причастность к террористической деятельности".

На сайте "прокуратуры ДНР" пишут, что "Фёдоров И.С., находясь в должности мэра г. Мелитополя, оказывал финансовую и иную помощь запрещенной националистической организации "Правый сектор" в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса".

Что предшествовало: Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

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Темы: МелитопольакцииЗапорожская область
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