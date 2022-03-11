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Мера Мелітополя викрали окупанти – Офіс президента 

Олена РощінаП'ятниця, 11 березня 2022, 17:22
Мера Мелітополя викрали окупанти – Офіс президента 
Іван Федоров, фото з його Facebook

В української влади є інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова. 

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, годину тому (близько 15:45) окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров".

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Деталі: Пізніше Тимошенко опублікував відео, яке, за його словами, підтверджує викрадення окупантами мера Мелітополя.

Що передувало: За годину до викрадення Іван Федоров запостив у Facebook подяку мелітопольським підприємцям за допомогу тим, хто цього потребує найбільше.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські окупанти зайшли у Мелітополь на другий день війни, 25 лютого, і почали бої, аби захопити адмінбудівлі. 24 лютого обстріли зачепили житловий сектор поруч із Новим Мелітополем.
  • 2 березня мелітопольці вийшли на протест проти російських окупантів, була стрілянина.
  • 4 березня окупанти захопили телевежу Мелітополя і ввімкнули російські канали. 7 березня не лише телевежа Мелітополя, а й вежі радіозв'язку були під контролем російських військ.
  • 5 березня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті складна ситуація з продовольством і ліками, але жителі щодня виходять на мітинги проти агресора.
  • Знайдені планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту РФ свідчили, що він мав узяти Мелітополь під контроль до 6 березня. 

Теми: МелітопольвійнаРосія
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