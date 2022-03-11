Мера Мелітополя викрали окупанти – Офіс президента 

Іван Федоров, фото з його Facebook

В української влади є інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, годину тому (близько 15:45) окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров".

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Деталі: Пізніше Тимошенко опублікував відео, яке, за його словами, підтверджує викрадення окупантами мера Мелітополя.

Що передувало: За годину до викрадення Іван Федоров запостив у Facebook подяку мелітопольським підприємцям за допомогу тим, хто цього потребує найбільше.

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