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На 7 день Паралімпіади українська збірна на другому місці в медальному заліку

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 19:38
На 7 день Паралімпіади українська збірна на другому місці в медальному заліку
Спортсмени паралімпійської збірної в Пекіні. Фото: пресслужба НКСІУ

Українська збірна на Паралімпійських іграх у Пекіні вже здобула 25 медалей, що є найкращим показником в історії паралімпійського руху України.

Джерело: сайт Національного комітету спорту інвалідів України

Дослівно: "Після сьомого дня Паралімпіади 2022, завдяки здобутим 6 медалям (3 золота, 2 срібла та 1 бронза), Україна повернула собі другу сходинку у загальному медальному заліку, випередивши Канаду! 

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Тепер у нашому здобутку вже цілих 25 медалей! 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових! Найкращий результат в історії паралімпійського руху України!"

Деталі: 11 березня відбулися індивідуальні гонки парабіатлоністів на середній дистанції.

Переможці серед української збірної за 11 березня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Оксана Шишкова (клас спортсменок з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Андрієм Марченком (Сумська область)
  • Людмила Ляшенко (клас стоячи, Харківська область)
  • Олександр Казік (клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом Сергієм Кучерявим (Вінницька область)
  • Віталій Лук'яненко (клас спортсменів з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Борисом Бабаром (Чернігівська область) 
  • Тарас Радь (клас сидячи, Тернопільська обл.)
  • Григорій Вовчинський (клас стоячи, Вінницька область)

Що було раніше: Станом на 9 березня, паралімпійська збірна Україна посідала третє місце в медальному заліку на Іграх у Пекіні.

Теми: Паралімпіадаспортбіатлон
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