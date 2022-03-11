На 7 день Паралімпіади українська збірна на другому місці в медальному заліку
Українська збірна на Паралімпійських іграх у Пекіні вже здобула 25 медалей, що є найкращим показником в історії паралімпійського руху України.
Джерело: сайт Національного комітету спорту інвалідів України
Дослівно: "Після сьомого дня Паралімпіади 2022, завдяки здобутим 6 медалям (3 золота, 2 срібла та 1 бронза), Україна повернула собі другу сходинку у загальному медальному заліку, випередивши Канаду!
Тепер у нашому здобутку вже цілих 25 медалей! 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових! Найкращий результат в історії паралімпійського руху України!"
Деталі: 11 березня відбулися індивідуальні гонки парабіатлоністів на середній дистанції.
Переможці серед української збірної за 11 березня:
- Оксана Шишкова (клас спортсменок з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Андрієм Марченком (Сумська область)
- Людмила Ляшенко (клас стоячи, Харківська область)
- Олександр Казік (клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом Сергієм Кучерявим (Вінницька область)
- Віталій Лук'яненко (клас спортсменів з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Борисом Бабаром (Чернігівська область)
- Тарас Радь (клас сидячи, Тернопільська обл.)
- Григорій Вовчинський (клас стоячи, Вінницька область)
Що було раніше: Станом на 9 березня, паралімпійська збірна Україна посідала третє місце в медальному заліку на Іграх у Пекіні.