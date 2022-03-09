Україна виграла дві медалі в п'ятий день Паралімпіади-2022

Українські паралімпійці виграли дві медалі в п'ятий день Паралімпіади-2022 у Пекіні, Китай, Україна з 19 нагородами – на третьому місці в медальному заліку.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Упродовж п'ятого дня змагань українці змагалися в лижних перегонах: у біатлоні день перерви, натомість лижники визначали найкращих у спринтерській дистанції (1.5 км).

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Спершу змагання проходили у форматі кваліфікації, потім – півфінали, а потім – фінали. Усього були розіграні медалі в шести різних класах.

Українські параатлети дійшли до фіналів у більшості змагань із лижних перегонів, а здобути медалі вдалося двом із них.

Григорій Вовчинський (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату, клас стоячи) виборов "бронзу" в інтенсивному фіналі, програвши менше двох секунд переможцеві. Вовчинський розпочав фінал позаду, але на другій частині дистанції пішов в атаку, вибрався на третє місце, боровся за друге і зрештою здобув "бронзу".

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Для Вовчинського – це третє медаль Пекіна-2022, він уже зібрав повний комплект нагород.

Другу медаль для України за день здобула Оксана Шишкова: вона виборола "срібло" у класі параатлетів з порушеннями зору. Оксана випередила у фіналі двох німкень, але пропустила вперед спортсменку з Австрії.

Для Шишкової – це четверта медаль Паралімпіади-2022, у її активі два "золота" та два "срібла".

Медалі України в п'ятий день Паралімпіади-2022:

"срібло": Оксана Шишкова (лижні перегони, спринт)

"бронза": Григорій Вовчинський (лижні перегони, спринт)

Усього в активі України 19 медалей після п'яти змагальних днів: 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Із таким результатом українці ідуть на третьому місці в медальному заліку.