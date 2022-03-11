На 7-й день Паралимпиады украинская сборная на втором месте в медальном зачете
Украинская сборная на Паралимпийских играх в Пекине уже завоевала 25 медалей, что является лучшим показателем в истории паралимпийского движения Украины.
Источник: сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины
Дословно: "После седьмого дня Паралимпиады 2022, благодаря 6 медалям (3 золота, 2 серебра и 1 бронза), Украина вернула себе второе место в общем медальном зачете, опередив Канаду!
Теперь в нашем достижении уже целых 25 медалей! 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых! Лучший результат в истории паралимпийского движения Украины!"
Детали: 11 марта прошли индивидуальные гонки парабиатлонистов на средней дистанции.
Победители среди украинской сборной за 11 марта:
- Оксана Шишкова (класс спортсменок с нарушениями зрения, Харьковская область) с гайдом Андреем Марченко (Сумская область)
- Людмила Ляшенко (класс стоя, Харьковская область)
- Александр Казик (класс спортсменов с нарушениями зрения) с гайдом Сергеем Кучерявым (Винницкая область)
- Виталий Лукьяненко (класс спортсменов с нарушениями зрения, Харьковская область) с гайдом Борисом Бабаром (Черниговская область)
- Тарас Радь (класс сидя, Тернопольская обл.)
- Григорий Волчинский (класс стоя, Винницкая область)
Что было раньше: По состоянию на 9 марта паралимпийская сборная Украины занимала третье место в медальном зачете на Играх в Пекине.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"