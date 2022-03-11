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На 7-й день Паралимпиады украинская сборная на втором месте в медальном зачете

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 19:38
На 7-й день Паралимпиады украинская сборная на втором месте в медальном зачете
Спортсмены паралимпийской сборной в Пекине. Фото: пресс-служба НКСИУ

Украинская сборная на Паралимпийских играх в Пекине уже завоевала 25 медалей, что является лучшим показателем в истории паралимпийского движения Украины.

Источник: сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины

Дословно: "После седьмого дня Паралимпиады 2022, благодаря 6 медалям (3 золота, 2 серебра и 1 бронза), Украина вернула себе второе место в общем медальном зачете, опередив Канаду!

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Теперь в нашем достижении уже целых 25 медалей! 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых! Лучший результат в истории паралимпийского движения Украины!"

Детали: 11 марта прошли индивидуальные гонки парабиатлонистов на средней дистанции.

Победители среди украинской сборной за 11 марта:

ВИДЕО ДНЯ
  • Оксана Шишкова (класс спортсменок с нарушениями зрения, Харьковская область) с гайдом Андреем Марченко (Сумская область)
  • Людмила Ляшенко (класс стоя, Харьковская область)
  • Александр Казик (класс спортсменов с нарушениями зрения) с гайдом Сергеем Кучерявым (Винницкая область)
  • Виталий Лукьяненко (класс спортсменов с нарушениями зрения, Харьковская область) с гайдом Борисом Бабаром (Черниговская область)
  • Тарас Радь (класс сидя, Тернопольская обл.)
  • Григорий Волчинский (класс стоя, Винницкая область)

Что было раньше: По состоянию на 9 марта паралимпийская сборная Украины занимала третье место в медальном зачете на Играх в Пекине.

Темы: Паралимпиадаспортбиатлон
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