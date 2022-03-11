Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На 7-й день Паралимпиады украинская сборная на втором месте в медальном зачете

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 20:38
Спортсмены паралимпийской сборной в Пекине. Фото: пресс-служба НКСИУ

Украинская сборная на Паралимпийских играх в Пекине уже завоевала 25 медалей, что является лучшим показателем в истории паралимпийского движения Украины.

Источник: сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины

Дословно: "После седьмого дня Паралимпиады 2022, благодаря 6 медалям (3 золота, 2 серебра и 1 бронза), Украина вернула себе второе место в общем медальном зачете, опередив Канаду!

Теперь в нашем достижении уже целых 25 медалей! 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых! Лучший результат в истории паралимпийского движения Украины!"

Детали: 11 марта прошли индивидуальные гонки парабиатлонистов на средней дистанции.

Победители среди украинской сборной за 11 марта:

  • Оксана Шишкова (класс спортсменок с нарушениями зрения, Харьковская область) с гайдом Андреем Марченко (Сумская область)
  • Людмила Ляшенко (класс стоя, Харьковская область)
  • Александр Казик (класс спортсменов с нарушениями зрения) с гайдом Сергеем Кучерявым (Винницкая область)
  • Виталий Лукьяненко (класс спортсменов с нарушениями зрения, Харьковская область) с гайдом Борисом Бабаром (Черниговская область)
  • Тарас Радь (класс сидя, Тернопольская обл.)
  • Григорий Волчинский (класс стоя, Винницкая область)

Что было раньше: По состоянию на 9 марта паралимпийская сборная Украины занимала третье место в медальном зачете на Играх в Пекине.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Паралимпиадаспортбиатлон
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад

Подоляк рассказал о подготовке мирного соглашения и встречи Путина с Зеленским

В Мерефе под Харьковом в результате обстрелов оккупантов погиб 21 человек

ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова – журналист

видеоЛукашенко говорит, что Зеленскому нужно подписывать соглашение, потому что Россия "в этой войне не проиграет"

Враг пытается выйти на границы Донецкой и Луганской области – Генштаб

Все новости...
Паралимпиада
Украина выиграла две медали в пятый день Паралимпиады-2022
Украина вторая в медальном зачете: паралимпийцы выиграли 9 наград в день
Украина разрывает на Паралимпиаде: девять медалей в день
Последние новости
20:04
Подключить Крым к Запорожской АЭС невозможно – Укрэнерго
20:04
Зеленский дал мэру Мелитополя орден
20:02
США не видят притока бойцов с Ближнего Востока к российским силам
19:54
Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян
19:43
Министру обороны Британии позвонил пранкер, выдававший себя за Шмыгаля
19:40
Из-за потерь российские летчики подают рапорты об уходе – Генштаб
19:38
Куда обращаться, если стали свидетелем похищения человека оккупантом
19:34
Выпускники университетов смогут получить дипломы в этом году – решение Кабмина
19:32
Войска РФ обстреляли приют для мам и детей в Луганской области
19:31
Парламент Латвии призвал ООН создать бесполетную зону над Украиной
Все новости...