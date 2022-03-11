Поліція схопила мародерів, що ховались серед евакуйованих жителів Бучі

11 березня, під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб, у водія та трьох пасажирів автомобіля "Mercedes" були відсутні документи, які б засвідчували право власності на машину.

Джерело: МВС у Telegram

Деталі: Правоохоронці з’ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника автівку та втекли на ній з Бучі. Було також встановлено, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, в тому числі крамниці.

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Перевіряючи особисті дані громадян, поліція з’ясувала, що всі вони раніше були засуджені за крадіжки та наркозлочини.

"Група мародерів нині затримана і доправлена в ІТТ", - додали правоохоронці.