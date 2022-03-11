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Полиция схватила мародеров, скрывавшихся среди эвакуированных жителей Бучи

Светлана КизиловаПятница, 11 марта 2022, 20:02
Полиция схватила мародеров, скрывавшихся среди эвакуированных жителей Бучи
МАродеры, сундук с оперативного видео МВД

11 марта во время осмотра автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили четырех подозрительных лиц, у водителя и трех пассажиров автомобиля "Mercedes" отсутствовали документы, удостоверяющие право собственности на машину.

Источник: МВД в Telegram

Детали: Правоохранители выяснили, что задержанные граждане силой отобрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи. Также было установлено, что во время оккупации злоумышленники обворовывали местное население, в том числе магазины.

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Проверяя личные данные граждан, полиция выяснила, что все они были ранее судимы за кражи и наркопреступления.

"Группа мародеров сейчас задержана и доставлена ​​в ИВС", - добавили правоохранители.

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Темы: полицияэвакуациявойнаКиевская область
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