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Байден: Будемо захищати кожен дюйм території НАТО, але Третій світовій треба запобігти

П'ятниця, 11 березня 2022, 22:04

Президент США Джо Байден заявив, що війну з Росією його країна не буде вести на території України.

Джерело: заява Байдена у Білому домі.

Дослівно: "Для розуміння: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських сил. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу для порятунку українського народу. І я буду вітати українських біженців. Ми повинні вітати їх тут з розпростертими обіймами, якщо вони потребують цього.

І ми збираємося надавати більше підтримки Україні. Ми будемо й надалі стояти пліч-опліч із нашими союзниками в Європі та надсилати безпомилковий меседж: ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО з повною міццю об’єднаного й активізованого НАТО.

Ми не будемо вести війну проти Росії в Україні. Пряме протистояння між НАТО і Росією — це Третя світова війна, чого ми повинні намагатися запобігти.

Але ми вже знаємо, що війна Путіна проти України ніколи не буде для нього перемогою".

В іншій своїй заяві Байден також оголосив, що понад 12 000 американських військових було мобілізовано вздовж російського кордону для захисту країн НАТО.

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Теми: СШАНАТОРосія
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