Байден: Будем защищать каждый дюйм территории НАТО, но Третью мировую нужно предотвратить

Президент США Джо Байден заявил, что войну с Россией его страна не будет вести на территории Украины.

Источник: заявление Байдена в Белом доме

Дословно: "Для понимания: мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских сил. Мы пришлем деньги, еду и помощь для спасения украинского народа. И я буду приветствовать украинских беженцев. Мы должны приветствовать их здесь с распростертыми объятиями, если они нуждаются в этом

И мы собираемся оказывать больше поддержки Украине. Мы будем и дальше стоять вместе с нашими союзниками в Европе и отправлять безошибочный месседж: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью объединенного и активизированного НАТО.

Мы не будем вести войну против России в Украине. Прямое противостояние между НАТО и Россией – это Третья мировая война, чего мы должны пытаться не допустить.

Но мы уже знаем, что война Путина против Украины никогда не будет для него победой".

В другом своем заявлении Байден также объявил, что более 12 000 американских военных были мобилизованы вдоль российской границы для защиты стран НАТО.