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"Укрпошта" обрала ескіз марки "Русский корабль, иди на#уй!"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 22:30
Укрпошта обрала ескіз марки Русский корабль, иди на#уй!
ескіз-переможець, фото Укрпошти

"Укрпошта" оголосила переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".

Джерело: Укрпошта

Деталі: Зазначається, що за роботу українського художника Boris Groh проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів.

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В "Укрпошті" додали, що після завершення організаційних питань ескіз буде передано в друк.

"Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", - йдеться в повідомленні.

Знати більше: "Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові

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Передісторія: 

  • Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили, що 82 захисники Зміїного острова були доставлені на причал Морвокзалу окупованого Севастополя.
  • Держприкордонслужба не називала загальної кількості своїх бійців на острові. Президент України Володимир Зеленський 25 лютого повідомив, що, за його даними, прикордонників було 13, і всі вони загинули.

Теми: УкрпоштакорабліРосія
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