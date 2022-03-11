"Укрпошта" обрала ескіз марки "Русский корабль, иди на#уй!"
П'ятниця, 11 березня 2022, 22:30
"Укрпошта" оголосила переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".
Джерело: Укрпошта
Деталі: Зазначається, що за роботу українського художника Boris Groh проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів.
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В "Укрпошті" додали, що після завершення організаційних питань ескіз буде передано в друк.
"Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", - йдеться в повідомленні.
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Передісторія:
- Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили, що 82 захисники Зміїного острова були доставлені на причал Морвокзалу окупованого Севастополя.
- Держприкордонслужба не називала загальної кількості своїх бійців на острові. Президент України Володимир Зеленський 25 лютого повідомив, що, за його даними, прикордонників було 13, і всі вони загинули.