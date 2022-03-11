На Донеччині загарбники вбили ще двох цивільних

Донеччина під час війни. Фото поліції

11 березня у Донецькій області росіяни вбили ще двох цивільних людей.

Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко

Пряма мова: "Загальну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити поки що неможливо".

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Деталі: Цього разу окупанти вбили українців у Петрівському під Вугледаром.

Крім того, вони поранили ще чотирьох мешканців області: 2 – в Євгенівці 1 – у Новоандріївці та 1 – у Рубцях.

Нагадаємо: Лише за одну добу російські війська вбили на Донеччині 5 мирних мешканців, серед яких – маленька дівчинка, на Луганщині загинуло 6 мирних мешканців, у Коростені на Житомирщині від вибуху загинула одна людина.