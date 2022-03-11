В Донецкой области захватчики убили еще двух гражданских

Донецкая область во время войны. Фото полиции

11 марта в Донецкой области россияне убили еще двух гражданских людей.

Источник: глава Донецкой ОВА/ОДА Павел Кириленко

Прямая речь: "Общее количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно".

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Детали: На этот раз оккупанты убили украинцев в Петровском под Угледаром.

Кроме того, они ранили еще четырех жителей области: 2 – в Евгеньевке 1 – в Новоандреевке и 1 – в Рубцах.

Напомним: Только за сутки российские войска убили в Донецкой области 5 мирных жителей, среди которых – маленькая девочка, в Луганской области погибли 6 мирных жителей, в Коростене Житомирской области от взрыва погиб один человек.