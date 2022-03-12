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Росія провокує Білорусь на війну проти України – Генштаб

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 01:39

Росія провокаціями намагається втягнути Білорусь "у військову операцію проти України" на своєму боці.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.

Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії".

Деталі: На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи з відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках н.п. Зазимья та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив сили в районах н.п. Сєверодонецьк, Сватове, Купянськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин, але активних наступальних дій не проводить. Здійснює переміщення резервів до Сум.

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На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи противника закріпились в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі н.п. Гуляй Поле.

Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння", - сказано у повідомленні Генштабу.

Теми: Збройні силиРосіяБілорусьвійна
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