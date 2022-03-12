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Росія провокує Білорусь на війну проти України – Генштаб

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 00:39

Росія провокаціями намагається втягнути Білорусь "у військову операцію проти України" на своєму боці.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.

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Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії".

Деталі: На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи з відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках н.п. Зазимья та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця.

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На Слобожанському напрямку ворог зосередив сили в районах н.п. Сєверодонецьк, Сватове, Купянськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин, але активних наступальних дій не проводить. Здійснює переміщення резервів до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи противника закріпились в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі н.п. Гуляй Поле.

Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння", - сказано у повідомленні Генштабу.

Теми: Збройні силиРосіяБілорусьвійна
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