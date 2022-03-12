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Россия провоцирует Беларусь на войну против Украины – Генштаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 00:39

Россия провокациями пытается втянуть Беларусь "в военную операцию против Украины" на своей стороне.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские войска совершили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхний Теребеж на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.

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Коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России".

Детали: На Полесском направлении наступательных действий со стороны кафиров не отмечено. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Проводил мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществлял перегруппировку войск.

На Северском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям н.п. Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. В целях блокирования Чернигова с юго-западного направления пытается занять н.п. Михаил-Коцюбинское и Шестовица.

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На Слободском направлении враг сосредоточил силы в районах н.п. Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин, но активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перемещение резервов в Сумы.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточил основные усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах н.п. Степное, Щербаки и продолжают выполнение заданий в районе н.п. Играй Поле.

Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, нанося российским захватчикам потери в живой силе и военной технике, чем существенно снижают их волю к дальнейшему противостоянию", - сообщает Генштаб.

Темы: Вооруженные силыРосcияБеларусьвойна
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