Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия провоцирует Беларусь на войну против Украины – Генштаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 01:39

Россия провокациями пытается втянуть Беларусь "в военную операцию против Украины" на своей стороне.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские войска совершили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхний Теребеж на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.

Коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России".

Детали: На Полесском направлении наступательных действий со стороны кафиров не отмечено. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Проводил мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществлял перегруппировку войск.

На Северском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям н.п. Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. В целях блокирования Чернигова с юго-западного направления пытается занять н.п. Михаил-Коцюбинское и Шестовица.

На Слободском направлении враг сосредоточил силы в районах н.п. Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин, но активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перемещение резервов в Сумы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточил основные усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах н.п. Степное, Щербаки и продолжают выполнение заданий в районе н.п. Играй Поле.

Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, нанося российским захватчикам потери в живой силе и военной технике, чем существенно снижают их волю к дальнейшему противостоянию", - сообщает Генштаб.

Темы: Вооруженные силыРосcияБеларусьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров

фото, видео, обновленоВ Киеве снаряд попал в 9-этажку и завод "Антонов", погиб человек

У Байдена увидели признаки готовности России к "серьезным" переговорам с Украиной

Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских олигархов

видеоОборона Мариуполя: уничтожена бронетехника и живая сила врага

Погибший в Ирпене журналист Рено готовил фильм о беженцах для журнала Time

Все новости...
Вооруженные силы
Украинская авиация поразила российский Су-34 и еще пять вражеских целей
ВВС узнало о морге для солдат РФ: "Трупы гниют, потом их куда-то увозят"
Украинские защитники захватили рабочие танки оккупантов
Последние новости
10:34
фотоСайт Житомирского облсовета взломали и разместили фейк об эвакуации
10:29
Российские оккупанты во время войны убили 90 детей и разрушили 59 учебных заведений
10:27
В Киеве работает инфраструктура: открываются аптеки, СТО, заправки – КГГА
10:23
Японский производитель принтеров и фотоаппаратов Ricoh приостановил поставки в РФ
10:22
Россияне похитили священника ПЦУ в Бердянске
10:16
Ведущий производитель промышленных компрессоров отказывается от новых заказов из РФ
10:15
В Чернигове авиаударом разбили "Политехнику", Нежин обстреляли "Ураганами"
10:00
В Украине без электричества остается более тысячи населенных пунктов – ГСЧС
09:59
Потери врага на 14 марта: 389 танков и 77 самолетов
09:47
В Японии криптобиржам приказали соблюдать санкционные правила против РФ
Все новости...