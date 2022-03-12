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У Росії солдата-строковика не відправили на війну в Україну після звернень матері

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

У Росії солдат-строковик не поїхав на війну в Україні, після того, як його мати здійняла галас і звернулася до різноманітних інстанцій.

Джерело: мати новобранця Юлія Савельєва у коментарі "Фонтанці"

Деталі: Зазначається, що наприкінці січня син Юлії Савельєвої підписав контракт, проте "ця дія була не цілком добровільною та усвідомленою". Потім його та товаришів по службі відправили з селища Кам'янка в Ленінградській області, де він повинен був проходити службу, на навчання в Курськ. Звідти колона вирушила у бік кордону з Україною.

Юлія Савельєва звернулася до депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга. У зверненні вона зазначила, що "під час руху у них вийшов з ладу МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований. — Ред.), колона пішла, а вони залишилися на місці… Вони п'ять діб просиділи на шосе, 27 лютого їх забрали до ремрот під Білгородом. Сказали, що відремонтують чи раніше у складі збірного підрозділу відправлять в  Україну".

Після того, як Савельєва почала писати до різних інстанцій із проханням повернути її сина на місце проходження строкової служби до Ленінградської області, на початку березня солдатові дали написати рапорт про відмову від контракту і перевели з Білгорода в Курськ. Також він написав пояснювальну, чому він не хоче їхати в Україну. Зазначається, що принаймні його та ще кількох хлопців, які з ним там опинилися, відвезли від Білгорода.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський закликав матерів російських солдатів боротися за те, щоб їх не відправляли на війну в Україну.

Теми: Росіявійна
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