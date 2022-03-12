В России солдата-срочника не отправили на войну в Украину после обращений матери

В России солдат-срочник не поехал на войну в Украине, после того как его мать подняла шум и обратилась в различные инстанции.

Источник: мать новобранца Юлия Савельева в комментарии "Фонтанке"

Детали: Отмечается, что в конце января сын Юлии Савельевой подписал контракт, однако "это действие было не вполне добровольным и осознанным". Затем его и сослуживцев отправили из поселка Каменка в Ленинградской области, где он должен был проходить службу, на обучение в Курск. Оттуда колонна отправилась в сторону границы с Украиной.

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Юлия Савельева обратилась к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В обращении она отметила, что "во время движения у них вышел из строя МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный. — Ред.), колонна ушла, а они остались на месте… Они пять суток просидели на шоссе, 27 февраля их забрали в ремроты под Белгородом.Сказали, что отремонтируют или раньше в составе сборного подразделения отправят в Украину".

После того, как Савельева начала писать в разные инстанции с просьбой вернуть ее сына на место прохождения срочной службы в Ленинградскую область, в начале марта солдату дали написать рапорт об отказе от контракта и перевели из Белгорода в Курск. Также он написал объяснительную, почему он не хочет ехать в Украину. Отмечается, что по крайней мере его и еще несколько ребят, которые с ним там оказались, увезли от Белгорода.

Напомним: Президент Владимир Зеленский призвал матерей российских солдат бороться за то, чтобы их не отправляли на войну в Украину.