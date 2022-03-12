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Канада може організувати спеціальні авірейси з Польщі для українських біженців

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 03:16
Канада може організувати спеціальні авірейси з Польщі для українських біженців
фото: Getty Images

Канада може надати спеціальні авірейси для перевезення українських біженців з Польщі.

Джерело: CBC

Деталі: Президенти двох країн Джастін Трюдо і Анджей Дуда обговорили, як швидко перевезти українських біженців, які мають бажання потрапити до Канади.

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Один із варіантів – це своєрідний авіаміст. Дуда сказав, що ця пропозиція "потребує обговорення".

Також президент Польщі сказав, що його країна прийняла близько 1,5 мільйона людей, які втекли від російського вторгнення.

Дуда також повідомив, що Польща поки що дає раду з ситуацією, що склалася з біженцями. Але він зауважив, що "через кілька днів може виникнути справжня проблема", тому допомога Канади якраз на часі.

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Дуда звернувся до Трюдо із закликом спростити процедуру прийому біженців.

"Спробуйте запровадити дуже прості процедури (зокрема в отриманні віз біженцями – ред.)... щоб зрушити цей процес", – сказав він.

Нагадаємо: У Канаді постійний комітет парламенту Канади із питань імміграції проголосував за скасування віз для біженців з України.

Теми: КанадаПольщабіженцівійна
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