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Канада может организовать специальные авирейсы из Польши для украинских беженцев

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 04:16
фото: Getty Images

Канада может предоставить специальные авирейсы для перевозки украинских беженцев из Польши.

Источник: CBC

Детали: Президенты двух стран Джастин Трюдо и Анджей Дуда обсудили, как быстро перевезти украинских беженцев, желающих попасть в Канаду.

Один из вариантов – это своеобразный авиамост. Дуда сказал, что это предложение "требует обсуждения".

Также президент Польши сказал, что его страна приняла около 1,5 миллиона человек, сбежавших от российского вторжения.

Дуда также сообщил, что Польша пока справляется с ситуацией, которая сложилась с беженцами. Но он отметил, что "через несколько дней может возникнуть настоящая проблема", поэтому помощь Канады как раз актуальна.

Дуда обратился к Трюдо с призывом упростить процедуру приёма беженцев.

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"Попробуйте ввести очень простые процедуры (в том числе в получении виз беженцами – ред.)... чтобы сдвинуть этот процесс", – сказал он.

Напомним: В Канаде постоянный комитет парламента Канады по иммиграции проголосовал за отмену виз для беженцев из Украины.

Темы: КанадаПольшабеженцывойна
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