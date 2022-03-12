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Налякані і деморалізовані: депутатка з Бучі розповіла про моральний стан загарбників міста

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 06:08

Росіяни, які захопили Бучу, зараз налякані і деморалізовані.

Джерело: депутатка Бучанської міської ради від "ЄС" Катерина Українцева у FB

Пряма мова: "В нас просто фактично тиждень цієї окупації, ці морди, ці башкири, буряти, їх просто противно бачити. Ми уже з ними поспілкувалися, вони дуже налякані теж деморалізовані".

Деталі: Українцева зазначила, що перебувати в Бучі зараз вкрай, вкрай складно, і залишилося дуже мало людей. Вона порівняла Бучу з Прип’яттю.

Нагадаємо: Буча - одне з міст біля Києва, що повністю захоплене військами РФ. Вони не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї.  Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування та медикаментів.

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Теми: війнаРосіяКиївська область
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