Налякані і деморалізовані: депутатка з Бучі розповіла про моральний стан загарбників міста

Росіяни, які захопили Бучу, зараз налякані і деморалізовані.

Джерело: депутатка Бучанської міської ради від "ЄС" Катерина Українцева у FB

Пряма мова: "В нас просто фактично тиждень цієї окупації, ці морди, ці башкири, буряти, їх просто противно бачити. Ми уже з ними поспілкувалися, вони дуже налякані теж деморалізовані".

Деталі: Українцева зазначила, що перебувати в Бучі зараз вкрай, вкрай складно, і залишилося дуже мало людей. Вона порівняла Бучу з Прип’яттю.

Нагадаємо: Буча - одне з міст біля Києва, що повністю захоплене військами РФ. Вони не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї. Протягом майже тижня в населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів харчування та медикаментів.