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Напуганы и деморализованы: депутат из Бучи рассказала о моральном состоянии захватчиков города

Анастасия КалатурСуббота, 12 марта 2022, 06:08

Захватившие Бучу россияне сейчас напуганы и деморализованы.

Источник: депутат Бучанского городского совета от "ЕС" Екатерина Украинцева в FB

Прямая речь: "У нас просто фактически неделя этой оккупации, эти морды, эти башкиры, буряты, их просто противно видеть. Мы уже с ними пообщались, они очень напуганы тоже, деморализованы".

Детали: Украинцева отметила, что находиться в Буче сейчас очень, очень сложно, и осталось очень мало людей. Она сравнила Бучу с Припятью.

Напомним: Буча – один из городов возле Киева, полностью захваченный войсками РФ. Они не разрешают местным жителям выходить из дома. Иногда дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия. В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и медикаментов.

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Темы: войнаРосcияКиевская область
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