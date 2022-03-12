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На Донецькому напрямку окупанти отримали гідну відсіч ЗСУ – Генштаб

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 06:21
На Донецькому напрямку окупанти отримали гідну відсіч ЗСУ – Генштаб
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: GETTY IMAGES

Українська армія зупинила загарбників на окремих маршрутах Донецького напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

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Противник в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах".

"Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ".

Деталі: На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від Українських Захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті – ворог суттєво зменшив темпи просування.

ВІДЕО ДНЯ

Від початку бойових дій 31 батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.

Також у штабі повідомляють, що ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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