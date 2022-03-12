На Донецком направлении оккупанты получили достойный отпор ВСУ – Генштаб

Украинская армия остановила захватчиков на отдельных маршрутах Донецкого направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

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Противник в Полесском, Северском, Южнобугском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах".

"Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск".

Детали: На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальных – враг существенно снизил темпы продвижения.

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