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На Донецком направлении оккупанты получили достойный отпор ВСУ – Генштаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 06:21
На Донецком направлении оккупанты получили достойный отпор ВСУ – Генштаб
ФОТО: GETTY IMAGES

Украинская армия остановила захватчиков на отдельных маршрутах Донецкого направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

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Противник в Полесском, Северском, Южнобугском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах".

"Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск".

Детали: На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальных – враг существенно снизил темпы продвижения.

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С начала боевых действий 31 действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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