Дезертири ворожої армії тікають до кордону

У Генеральному штабі української армії повідомляють про здачу в полон російських військових, а також про "рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "За результатами бойових дій, більшість підрозділів збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

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Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону".

Нагадаємо: Українська армія зупинила загарбників на окремих маршрутах Донецького напрямку.