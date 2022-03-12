Дезертири ворожої армії тікають до кордону
Субота, 12 березня 2022, 06:34
У Генеральному штабі української армії повідомляють про здачу в полон російських військових, а також про "рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону".
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "За результатами бойових дій, більшість підрозділів збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.
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Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону".
Нагадаємо: Українська армія зупинила загарбників на окремих маршрутах Донецького напрямку.