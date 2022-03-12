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Дезертиры вражеской армии убегают к границе

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 06:34

В Генеральном штабе украинской армии сообщают о сдаче в плен российских военных, а также о "движении малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы".

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "По результатам боевых действий, большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

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В течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы".

Напомним: Украинская армия остановила захватчиков на отдельных маршрутах Донецкого направления.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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