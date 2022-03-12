Український Bayraktar знищив ворожу систему РЕБ на Київщині
Субота, 12 березня 2022, 07:56
У соцмережі показали, як українські військові в Київській області за допомогою Bayraktar TB2 знищили систему РЕБ ворога.
Джерело: Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook
Пряма мова: "Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області".
Нагадаємо: У Київській області біля Макарова українські захисники знищили пункт управління окупантів.
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