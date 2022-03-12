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Український Bayraktar знищив ворожу систему РЕБ на Київщині

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 07:56
БАЙРАКТАР. ФОТО: GETTY IMAGES

У соцмережі показали, як українські військові в Київській області за допомогою Bayraktar TB2 знищили систему РЕБ ворога.

Джерело: Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області".

Нагадаємо: У Київській області біля Макарова українські захисники знищили пункт управління окупантів. 

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Теми: Збройні силивійнаРосіяКиївська область
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