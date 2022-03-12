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Украинский Bayraktar уничтожил вражескую систему РЭБ в Киевской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 06:56
Украинский Bayraktar уничтожил вражескую систему РЭБ в Киевской области
БАЙРАКТАР. ФОТО: GETTY IMAGES

В соцсети показали, как украинские военные в Киевской области с помощью Bayraktar TB2 уничтожили систему РЭБ врага.

Источник: Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь: "Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области".

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Напомним: В Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияКиевская область
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